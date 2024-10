Polizei Paderborn

POL-PB: Tresor aus Wohnung gestohlen

Paderborn-Wewer/Sennelager (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Barkhauser Straße in Barkhausen ist am Wochenende unter anderem ein Möbeltresor entwendet worden. Der Tresor wurde in Sennelager wieder aufgefunden.

Die Bewohner der Tatortwohnung verließen das Haus am Freitag gegen 15.00 Uhr. Bei ihrer Rückkehr am Sonntag (06.10.2024) um 16.00 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. Die Haustür war aufgebrochen worden und im Haus wurde nach Wertsachen gesucht. Der oder die Täter entwendeten hochwertige Kleidung aus zugestellten Versandpaketen, zwei Handtaschen und einen Möbeltresor.

Noch am Sonntag entdeckte eine Friedhofsbesucherin gegen 17.30 Uhr in einem Müllcontainer am Friedhof an der Pater-Ewald-Straße in Sennelager den aufgebrochenen Tresor.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Barkhauser Straße oder am Friedhof in Sennelager gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell