POL-PB: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen - zwei Schwerverletzte

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Autos an der Autobahnauffahrt von der L818 zur A33 (Anschlussstelle Etteln) sind am Sonntagabend (06.10.2024) zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden.

Eine 21-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr gegen 18.20 Uhr auf der L818 von Lichtenau-Henglarn in Richtung Böddeken. An der A33 Anschlussstelle Etteln bog sie nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Brilon ab. Dabei missachtete sie den Vorrang einer aus Böddeken entgegenkommenden 23-jährigen Audi-A1-Fahrerin. Die beiden Autos kollidierten frontal. Der Audi schleuderte gegen einen Citroen Xsara, mit dem eine 36-jährige Frau in der Autobahnausfahrt an der Einmündung zur L818 wartete. Sowohl der Audi als auch der Citroen prallten anschließend gegen die Leitplanken. Die Opel-Fahrerin und die Audi-Fahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden am Unfallort von zwei Notärzten versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Die Insassen des Citroen, zwei Erwachsene und ein einjähriges Kind, blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis 21.00 Uhr gesperrt.

