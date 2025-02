POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Itterbeck (ots) - Heute Nacht gegen 2.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Cafe&Shop an der Hauptstraße. Anschließend entwendeten sie Tabakwaren und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

