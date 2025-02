POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - Fellbach: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt Am Dienstagnachmittag gegen 13:15 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad in der Baldungstraße über einen abgesenkten Bordstein in die Straße ein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 67-jährige VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem VW, wobei der 13-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in ...

mehr