Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Feueralarm am Bahnhof Unterföhring

Bundespolizei sucht Zeugen

Unterföhring (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Februar) löste ein Feueralarm am Bahnhof Unterföhring einen Einsatz von Feuerwehr und Bundespolizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm mutwillig und grundlos ausgelöst wurde. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 03:40 Uhr ging ein Feueralarm am Bahnhof Unterföhring bei der Feuerwehr Unterföhring ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Alarm mutwillig durch das Einschlagen des Feuermelders ausgelöst worden war. Zudem wurden ein aufgebrochener Feuerlöscher-Halterungskasten sowie eine gewaltsam geöffnete Fluchttür zum S-Bahn-Tunnel festgestellt. Da zunächst unklar war, ob sich eine Person im Tunnel- oder Gleisbereich befand, ließ die Feuerwehr die Gleise vorsorglich sperren. Nach dem Eintreffen einer Streife der Bundespolizei wurde der Bereich abgesucht - es konnten jedoch keine Personen im Gleisbereich festgestellt werden. Die Gleise wurden daraufhin wieder freigegeben. Die Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Missbrauch von Notrufen, werden nun die Aufzeichnungen der Kamerasysteme ausgewertet. Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 089 515 550 0 zu melden. Die Freiwilligen Feuerwehren Unterföhring und Ismaning sowie die Berufsfeuerwehr München waren mit zwei Löschzügen vor Ort.

