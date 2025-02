POL-PDWIL: Lkw touchiert Straßenlaterne und flüchtet

Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht des 06.02.2025 kam es durch unbekannte Täter um 03:11 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten, welcher in der Touristinformation Bernkastel-Kues aufgestellt war. Dabei entstand auch Sachschaden am Gebäude. Personen wurden nicht geschädigt. Ermittlungen zur Tat dauern aktuell an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Wittlich Telefon: 06571-9152-0 ...

