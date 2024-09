Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt (27.09.2024)

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau am Freitagnachmittag geflüchtet. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem weißen Kleintransporter oder SUV auf der rechten Fahrspur in Richtung Singen, als er plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark bremste. Ein dahinterfahrender 24-Jähriger mit einem Audi A5 schaffte es noch rechtzeitig zu bremsen, ein wiederum hinter dem Audi fahrender 22-Jähriger prallte indes mit seinem Hyundai in dessen Heck. In der Folge kam der Hyundai nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke ehe er auf der linken Spur zum Stehen kam. Der Audi kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der unbekannte Verursacher hielt ebenfalls kurz an, beschleunigte dann jedoch stark und fuhr davon.

Sowohl am Audi als auch am Hyundai entstand Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke dürfte auch im Bereich von rund 5.000 Euro liegen.

Durch den Aufprall erlitt der 24-Jährige leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf das flüchtige weiße Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Tel. 07733 9960-0 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell