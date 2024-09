Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) 89-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe! (29.09.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht nach der 89-jährigen Agnes M. Diese verließ am 28.09.2024 vermutlich gegen 13:45 Uhr unbemerkt ihre Pflegeeinrichtung in der Talgartenstraße in Konstanz und kehrte bisher nicht zurück. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Frau M. ist etwa 154 cm groß, von schmaler Statur, trägt graues schulterlanges Haar und bewegt sich meist leicht gekrümmt (ohne Gehhilfe) fort. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer grünen Jogginghose, einem beigen Hemd mit Blumenmuster sowie einer grauen Weste. Am linken Fuß trägt sie einen roten Filz-Hausschuh. Der rechte Fuß ist bandagiert und darüber trägt sie einen OP-Stützschuh.

Ein Bild der 89-Jährigen ist unter folgender Seite im Internet eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-vermisstenfahndung/

Hinweise zur Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz unter der Tel. 07531 995-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell