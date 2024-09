Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Zumeldung: Vermisste 89-Jährige wieder aufgefunden (29.09.2024)

Konstanz (ots)

Erfolgreich endete die Suche nach der vermissten 89-jährigen Agnes M., welche am 28.09.2024 unbemerkt eine Pflegeeinrichtung in Konstanz verließ. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen, in welchen auch Mantrailerhunde eingebunden waren, konnte sie wohlbehalten in der Nacht im Nahbereich der Einrichtung aufgefunden werden. Sie hatte sich in einen Raum eingeschlossen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

