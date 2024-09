Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) 21-Jähriger greift Security-Mitarbeiter (29.09.2024)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Sonntag auf dem Festplatz in der Lindenrainstraße zwei Security-Mitarbeiter angegriffen. Nachdem ein 21-Jähriger durch aggressives Verhalten im Festzeltes auffiel, brachten ihn die daraufhin verständigten Security-Mitarbeiter im Alter von 29 und 48 Jahren nach draußen. Vor dem Zelt versuchte der junge Mann die beiden mittels einem als Schlüsselanhänger getarnten Messer anzugreifen und zu verletzten, was ihm jedoch glücklicherweise nicht gelang. Da sich der 21-Jährige auch gegenüber den Polizisten renitent und aggressiv verhielt, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Dabei kam es zum Widerstand und zu fortwährenden Beleidigungen gegenüber den Beamten.

Ihn erwartet nun nicht "nur "eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

