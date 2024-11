Polizei Hamburg

POL-HH: 241111-6. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Steinwerder

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 11.11.2024, 09:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Steinwerder, Nordersand

Heute Vormittag ist es im Hamburger Hafen zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein 62-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten hat.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich der 62-Jährige gemeinsam mit einem Arbeitskollegen auf dem Vordach einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße Nordersand. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der 62-Jährige durch ein sogenanntes Oberlicht auf die Laderampe der Halle und erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen.

Im weiteren Verlauf übernahmen die Arbeitskollegen des Mannes die Reanimationsmaßnahmen, welche wenig später durch eine Funkstreifenwagenbesatzung und anschließend durch den Rettungsdienst fortgeführt wurden. Die Einsatzkräfte transportierten den Arbeiter unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Ersthelfenden sowie Arbeitskollegen.

Das zuständige LKA 45 übernahm noch am Unfallort die Ermittlungen. Hierbei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, was ursächlich für den Sturz gewesen sein könnte. An der Einsatzstelle waren darüber hinaus eine Drohne für Übersichtsaufnahmen sowie das Amt für Arbeitsschutz eingesetzt.

Zim.

