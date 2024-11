Polizei Hamburg

POL-HH: 241111-2. Passanten ermöglichen zwei Festnahmen nach Raub auf Senior in Hamburg-St. Georg - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.11.2024, 22:43 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Steindamm

Gestern Abend haben in St. Georg zwei Frauen einen Mann an einem Geldautomaten beraubt. Mit Hilfe von Passanten konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden und müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hob der 81-jährige Geschädigte an einem Automaten im Steindamm Geld ab und wurde während der Ausgabe der Scheine (400 Euro) von einer Frau zur Seite geschubst, wodurch der Senior auf den Boden stürzte. Eine weitere Frau entnahm in diesem Moment die Geldscheine aus dem Geldautomaten und flüchtete in Richtung Stralsunder Straße.

Die Frau, die den Mann zuvor geschubst hatte, wurde vor Ort von unbeteiligten Personen festgehalten und anschließend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 11 vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden sie bei der 36-jährigen Bulgarin mehrere Geldscheine und stellten diese sicher.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm eine Funkstreifenwagenbesatzung der Landesbereitschaftspolizei nach einem Hinweis eines derzeit unbekannten Zeugen eine weitere Tatverdächtige im Bereich der Stralsunder Straße vorläufig fest. Die 23-jährige Deutsche wurde, wie auch die 36-jährige Tatverdächtige, zum Polizeikommissariat (PK 11) transportiert.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen und führte beide Frauen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zu. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Das Raubdezernat der Region Mitte I hat heute Morgen die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter 040 4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Hierbei werden insbesondere die Personen gebeten, sich zu melden, die die Festnahme der zwei Tatverdächtigen ermöglicht haben.

