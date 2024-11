Polizei Hamburg

POL-HH: 241109-1. Polizei verhaftet gesuchten mutmaßlichen Mehrfacheinbrecher in Hamburg-Farmsen-Berne

Hamburg (ots)

Zeit: 08.11.2024, 20:57 Uhr

Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Berner Gutspark

Zivile Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern Abend einen 56-Jährigen im Stadtteil Farmsen-Berne verhaftet. Er wurde anschließend dem Hamburger Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Seit 11.09.2024 fahndeten die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Lübeck öffentlich nach dem 56 Jahre alten serbischen Staatsangehörigen. Aus Datenschutzgründen wurde die Ursprungspressemitteilung der Lübecker Strafverfolgungsbehörden gelöscht.

Zivilfahnderinnen und -fahnder des PK 38 erkannten den Gesuchten gestern Abend in der Nähe des U-Bahnhofs Berne. Nachdem sich die Polizistinnen und Polizisten zu erkennen gegeben hatten, versuchte der 56-Jährige zu flüchten. Den Beamtinnen und Beamten gelang es jedoch, ihn nach einer kurzen Verfolgung im Berner Gutspark zu verhaften. Hierbei leistete der mutmaßliche Mehrfacheinbrecher erheblichen Widerstand.

Bei seiner anschließenden Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte potentielles Einbruchswerkzeug sowie mutmaßliches Diebesgut. Dieses konnte bereits einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Von-Suppé-Straße am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr zugeordnet werden. Die Ermittlungen hierzu werden im Weiteren vom LKA 19 (Spezielle Einbruchskriminalität/"Castle") geführt. Darüber hinaus prüft die Kriminalpolizei, ob der 56-Jährige für weitere gleichgelagerte Taten in Hamburg verantwortlich sein könnte.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch gestern Abend die Ermittlungen und führte den Mann nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und seiner Versorgung in einem Krankenhaus aufgrund einer im Rahmen der Verhaftung erlittenen Verletzung dem Untersuchungsgefängnis zu.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann sind damit beendet.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell