Polizei Hamburg

POL-HH: 241111-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.11.2024, 06:20 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Große Freiheit/Simon-von-Utrecht-Straße

Gestern Morgen kam es im Stadtteil St. Pauli zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 25-Jährige potentiell lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem Zusammenhang gegen eine 23 Jahre alte Tatverdächtige wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge war es mutmaßlich aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten zunächst in einer Diskothek in der Großen Freiheit zu einer Auseinandersetzung zwischen der 25-Jährigen sowie der 23-Jährigen und ihren Begleiter(inne)n gekommen, woraufhin sie die Lokalität verlassen mussten. Als die Beteiligten wenig später an der Ecke Große Freiheit/Simon-von-Utrecht-Straße erneut aufeinandertrafen, soll die 23-Jährige mehrfach mit einem Messer auf ihre Kontrahentin eingestochen haben.

Ein Rettungswagen transportierte die schwerverletzte Frau unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Ihr Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte die Tatverdächtige wenig später in der Schmuckstraße vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte am Sonntagmorgen die ersten Ermittlungen, welche im weiteren Verlauf von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommen wurden und andauern.

Die deutsche Staatsangehörige wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Dort muss sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Zim.

