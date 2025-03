Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach zwei sexuellen Übergriffen: Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Weilimdorf / Bruchsal / Wiesloch (ots)

Ermittler der Kriminalpolizei Stuttgart und Karlsruhe haben am Freitag (14.03.2025) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, dem u.a. zwei Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen werden. Er soll ein acht Jahre altes Mädchen am 3. Juni 2024 in Stuttgart-Wolfbusch nahe der Thaerstraße und am 26. September 2024 ein neun Jahre altes Mädchen im Bruchsaler Ortsteil Büchenau sexuell missbraucht haben. (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/r6044, https://t1p.de/kuvfs, https://t1p.de/hf4pz, https://t1p.de/xxnlz, https://t1p.de/awyy4 und https://t1p.de/2atc6 sowie die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 27.09.2024 unter https://t1p.de/civvx ). Zur Aufklärung der beiden Taten richtete die Kriminalpolizei Stuttgart mit Unterstützung des Polizeipräsidium Karlsruhe eine Ermittlungsgruppe ein. Intensivste Ermittlungen führten letztlich dazu, dass sich aufgrund eines DNA-Abgleichs der Tatverdacht gegen den 29-Jährigen ergab. Zusätzlich ging noch ein Hinweis eines Zeugen in Zusammenhang mit dem vom Täter bei der zweiten Tat genutzten Fahrrad ein, welcher ebenfalls zum Tatverdächtigen führte. Die Kriminalbeamten nahmen den Mann gegen 14.15 Uhr in Wiesloch vorläufig fest. Der deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Samstags (15.03.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell