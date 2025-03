POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind am Freitag (14.03.2025) oder am Samstag (15.03.2025) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Egerer Straße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 19.30 Uhr und 02.30 Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend gelangten die Täter über das Treppenhaus in eine Wohnung im ersten Obergeschoss und ...

mehr