Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eichsfeld - Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, 08.09.2024 befuhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw Audi A6 gegen 19:00 Uhr den REWE-Parkplatz Sperberwiese in Heilbad Heiligenstadt in Richtung Ausfahrt Bahnhofstraße und bog in der Folge nach links ab. Dabei missachtet der Fahrer die durch Zeichen 205 (Vorfahrt beachten) geregelte Vorfahrt des von links kommenden grauen Pkw Audi A4. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Dem 34-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld.

