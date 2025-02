LPI-NDH: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Mühlhausen/Unstrut-Hainich-Kreis (ots) - In den Vormittagsstunden des 08.02.2025 wurde bei der PI Unstrut-Hainich eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der 42-jährige Halter eines Pkw Opel Corsa hatte sein Fahrzeug am 07.02.2025 gegen 21:00 Uhr in Mühlhausen, Im Kittel vorschriftsmäßig auf einer Parkfläche geparkt. Als der Mann seinen Opel am 08.02.2025 gegen 10:00 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er die ...

mehr