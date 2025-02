Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw beschädigt und weg gefahren!

Mühlhausen/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

In den Vormittagsstunden des 08.02.2025 wurde bei der PI Unstrut-Hainich eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Der 42-jährige Halter eines Pkw Opel Corsa hatte sein Fahrzeug am 07.02.2025 gegen 21:00 Uhr in Mühlhausen, Im Kittel vorschriftsmäßig auf einer Parkfläche geparkt. Als der Mann seinen Opel am 08.02.2025 gegen 10:00 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er die Beschädigungen an der Fahrerseite vorn fest. Der Verursacher hatte weder die Polizei gerufen, noch seine Daten hinterlassen. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Sollte jemand Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zum Verursacher geben können, werden diese unter 03601/4510 entgegengenommen.

