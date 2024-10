Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippstadt (ots)

Am Samstagmorgen (05.10.) um 05:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Warendorf mit seinem VW Golf die B55 aus Norden kommend in Richtung Erwitte. Zeitgleich war eine 55-jährige Frau aus Lippstadt mit einem VW Caddy auf der Lipperoder Straße in Richtung Lipperode unterwegs. Als der Warendorfer die Kreuzung Berliner Straße (B55) / Lipperoder Straße erreicht hatte, missachtete er die für ihn rot zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug der 55-Jährigen, die bei Grünlicht die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Der Unfallverursacher wurde leicht, die Lippstädterin schwer verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte beide Personen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreuzung von der Polizei gesperrt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (sn)

