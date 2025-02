Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle fordern tierische Opfer

Kyffhäuserkreis (ots)

Am 7. Februar 2025 wurden der Polizeiinspektion Kyffhäuser mehrere Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung mitgeteilt und durch die Streifenbesatzungen aufgenommen. So kollidierte ein Pkw Touran auf der L 1040 bei Badra mit einem Reh, auf der K 6 bei Otterstedt ein Pkw Audi und auf der B4 bei Greußen ein Pkw VW jeweils mit einem Hasen. Bei allen drei Unfällen wurden die Pkw beschädigt und die Tiere bezahlten ihren Ausflug in den Straßenverkehr leider mit ihrem Leben.

