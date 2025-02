LPI-NDH: Glasscheibe eines Wohnhauses zerstört

Leinefelde (ots) - Einen immensen Schaden verursachten Einbrecher in der vergangenen Nacht an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Leinefelde. Kurz nach 3 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über eine Schiebetür, welche hierbei vollständig zerstört wurde. In den Markt gelangte der oder die Täter jedoch nicht, sodass sie keine Beute machten. Die Täter lösten bei ihrer Tat den ...

