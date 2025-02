Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einkaufsmarkt von Einbrechern heimgesucht

Leinefelde (ots)

Einen immensen Schaden verursachten Einbrecher in der vergangenen Nacht an einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Leinefelde. Kurz nach 3 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über eine Schiebetür, welche hierbei vollständig zerstört wurde. In den Markt gelangte der oder die Täter jedoch nicht, sodass sie keine Beute machten. Die Täter lösten bei ihrer Tat den Einbruchsalarm aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet nun unter der Tel. 0361/574367100 um Zeugenhinweise.

Aktenzeichen: 0034124

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell