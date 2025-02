Polizei Mettmann

POL-ME: Kollision im Gegenverkehr: drei Personen verletzt - Erkrath - 2502003

Mettmann (ots)

Am Freitag, 31. Januar 2025, kam es in Erkrath auf der Erkrather Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer wich einem gestürzten Rollerfahrer aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Eine 48-jährige Frau wurde schwer verletzt.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 6:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Erkrather mit seinem Roller der Marke Jinan Qingqi die Erkrather Straße in Richtung Gerresheimer Landstraße. Nach eigenen Angaben verlor er in Höhe des Römerwegs wegen Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein 29-jähriger Erkrather befuhr mit seinem grauen Peugeot 308 zur selben Zeit die Erkrather Straße, sah den gestürzten Rollerfahrer und bremste. Aufgrund der Glätte kam das Auto nicht schnell genug zum Stehen, sodass er links in den Gegenverkehr auswich. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden grauen Mini Cooper einer 48-jährigen Frau aus Dormagen. Ein nachfolgender 43-jähriger Mettmanner, der mit seinem braunen Fiat Croma ebenfalls die Erkrather Straße in Richtung Gerresheimer Landstraße befuhr, hatte die Absicht der Unfallstelle auszuweichen und fuhr rechts in einen Straßengraben.

Die 48-jährige Fahrerin des Mini Cooper wurde schwer verletzt. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Rollerfahrer und der 29-jährige Peugeot-Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Der 43-jährige Mettmanner blieb unverletzt.

Die drei Autos und der Roller wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Erkrather Straße in Höhe der Karl-Knödl-Straße sowie die Kreuzstraße gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

