POL-ME: Brand in Wülfrather Innenstadt: Polizei ermittelt - Wülfrath - 2502002

Am Samstagabend, 1. Februar 2025, kam es in der Wülfrather Innenstadt zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Drei Personen wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei stellten sie eine starke Rauch- und Flammenentwicklung fest.

Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Wülfrath konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer von der Wohnung in der ersten Etage auf das Dach überging. Die Feuerwehrkräfte evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner. Ein 27-jähriger Kölner wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Ein 11-jähriges Mädchen aus Wülfrath wurde schwer verletzt einer Kinderklinik zugeführt. Ein 41-jähriger Wülfrather von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung bei der Nutzung eines Kamins.

