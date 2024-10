Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Großer Einsatz am Bahnhof Kirchweyhe: Polizisten der Bundespolizei, aus Niedersachsen und Bremen nach Körperverletzung im Regionalexpress im Einsatz.

Bremen (ots)

Kirchweyhe, Bahnhof, 06.10.2024 / 07:15 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es kurz nach dessen Abfahrt vom Hauptbahnhof Bremen im RE4453 auf der Fahrt nach Osnabrück zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mit dem Zug reisten auch ca. 370 Fußballfans des Hamburger Sportvereins, um die Auswärtsspielbegegnung der 2.Fußballbundesliga gegen Fortuna Düsseldorf zu besuchen.

Nach ersten Ermittlungen war es im Zug zu einem Streit zwischen Fußballfans und anderen Reisenden gekommen, welcher zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Dabei erlitten eine 23-jährige Reisende eine stark blutende Kopfverletzung sowie diverse Prellungen und deren 25-jähriger Begleiter eine aufgeplatzte Augenbraue. Der 25-Jährige habe daraufhin zur Verteidigung im Zug mit einem Feuerlöscher gesprüht. Reisende betätigten die Notöffnung eines Zugfensters, woraufhin die Scheibe aus dem Rahmen fiel und Frischluft in den Zug strömen konnte.

Der Regionalexpress wurde aufgrund der Beschädigungen von der DB am Bahnhof Kirchweyhe ausgesetzt. Die Verletzten mussten zur Behandlung in ein Klinikum verbracht werden, bei Ihnen wurden jeweils multiple Prellungen und Kopfplatzwunden diagnostiziert, die genäht werden mussten.

Für die weiteren Einsatzmaßnahmen wurden Polizeikräfte der Bundespolizei, der Polizei aus Niedersachsen und Bremen in Kirchweyhe zusammengezogen. Da nicht bekannt war, wer oder wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren und ob sich noch Beteiligte und Zeugen zu erkennen geben würden, wurden die Identitäten der Reisenden aus dem betroffenen Reisewagen, sowie die der HSV-Fans im Rahmen einer polizeilichen Bearbeitungsstraße festgestellt.

Aufgrund dieses Einsatzes mit vielen beteiligten Personen mussten die Bahngleise des Bahnhofs gesperrt werden, so dass für Züge auf der Strecke Bremen - Osnabrück Verspätungen entstanden oder diese zeitweise über Hannover umgeleitet wurden. Insgesamt dauerte der Einsatz am Bahnhof Kirchweyhe drei Stunden. Die HSV-Fans entschieden sich nach Einsatzende für eine Rückreise nach Hamburg, da sie das Spiel Ihrer Mannschaft in Düsseldorf nicht mehr rechtzeitig erreichen konnten.

Die gesamten bei der DB entstandenen Verspätungen sind aktuell noch nicht bekannt.

Zeugen oder möglicherweise weitere geschädigte Personen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de bei der Bundespolizeiinspektion Bremen zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell