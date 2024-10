Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Taschendiebstahl im Bahnhof Uelzen verhindert

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen, 30.09.2024 / 10:56 Uhr

Montagmittag ereignete sich ein Taschendiebstahl im Uelzener Bahnhof. Eine 80-jährige Frau wurde zum Opfer, als eine bislang unbekannte Täterin die Geldbörse aus der verschlossenen Umhängetasche entwendete. Glücklicherweise bemerkte ein aufmerksamer Reisender die Tat.

Nach Angaben des Zeugen habe die Täterin einen unachtsamen Moment während des Einsteigens in den Metronomzug am Bahnsteig 103 genutzt und sich an der Umhängetasche der Geschädigten zu schaffen gemacht. Als der Mann die ältere Dame auf seine Beobachtung ansprach, stellte diese fest, dass ihre Geldbörse mit 470 Euro Bargeld entwendet worden war. Der Zeuge habe nicht lange gezögert lange und die mutmaßliche Diebin im abfahrbereiten Zug gestellt. Diese habe daraufhin der 80-Jährigen die gestohlene Geldbörse vor die Füße geworfen und sei anschließend unerkannt geflüchtet.

Die Uelzener Bundespolizei leitete umgehende eine Fahndung nach der Diebin ein. Sie konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Opfer und Zeuge beschreiben sie als ca. 160 cm große und korpulente Frau, die mit einem dunklen Mantel und einer dunklen Umhängetasche bekleidet war. Sie soll ca. 25 Jahre alt sein, einen dunklen Teint und dunkles, schulterlanges Haar sowie braune Augen haben. Außerdem soll sie zwei auffällige Warzen an der rechten Wange haben.

Sachdienliche Hinweise zur Identität der Täterin nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel. 0421/16299 -7777 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell