Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mehrere Haftbefehle am Bremer Hauptbahnhof vollstreckt

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 25.09.2024 / 16:30 - 21:30 Uhr

Einen erfolgreichen Abend verbuchte die Bremer Bundespolizei am Mittwoch für sich. So konnten innerhalb weniger Stunden gleich drei Haftbefehle vollstreckt werden.

Zunächst kontrollierte gegen 16:30 Uhr die Kooperationstreife aus Bundes- und Landespolizei sowie Ordnungsamt Bremen und DB Sicherheit einen 32-Jährigen in der Haupthalle des Bremer Hauptbahnhofs. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann erst seit wenigen Tagen wegen Raubes vom Amtsgericht Diepholz gesucht wurde. Die Bundespolizei übergab den Gesuchten zur Richtervorführung an Beamte der Polizei Diepholz.

Nur rund eine Stunde später trafen Zivilbeamte eine 17-Jährige in der Haupthalle an. Auch gegen die Heranwachsende lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte das Amtsgericht Bremen-Blumental die junge Dame. Sie verblieb auf Anordnung des Richters auf freiem Fuß.

Gegen 21:00 Uhr erkannten Zivilbeamte einen 33-Jährigen am Hauptbahnhof und ließen ihn durch eine Bundespolizeistreife überprüfen. Auch in diesem Fall schlug der Polizeicomputer Alarm: Erst zwei Tage zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Bremen gegen den Mann einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen. Die ursprüngliche Strafaussetzung zur Bewährung wegen Nötigung und Diebstahl in mehreren Fällen wurde widerrufen. Er muss nun eine einjährige Gesamtfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell