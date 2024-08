Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgsmeldung: Polizei nimmt mutmaßlichen Fahrraddieb fest - Ratingen - 2408042

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Montag, 12. August 2024, nahm die Polizei in Ratingen einen 43-jährigen Mann fest, der wegen Fahrraddiebstahls verdächtigt wird.

So kam es nach aktuellen Kenntnissen zu der Festnahme:

Gegen 3:30 Uhr wurden Einsatzkräfte eines Streifenwagens am Kahlenbergsweg auf einen verdächtigen Fahrradfahrer aufmerksam, der ihnen entgegenkam. Die Polizistinnen und Polizisten beschlossen, den Mann zu kontrollieren und folgten ihm.

In der Straße "An der Hoffnung" fanden die Einsatzkräfte zunächst nur das E-Bike des flüchtigen Mannes vor. Anschließend entdeckten sie den Fahrer, der sich in einem Gebüsch auf einem Privatgrundstück versteckte. Die Polizei kontrollierte den Mann und fand bei ihm einen Rucksack, in welchem er Handschuhe sowie verschiedene Werkzeuge transportierte. Zudem konnte der 43-jährige Ratinger auf die Frage nach der Herkunft des hochwertigen E-Bikes keine schlüssige Antwort geben.

Aufgrund der Annahme des Diebstahls, beschlagnahmten die Polizeikräfte sowohl das Rad als auch den Rucksack und nahmen den deutschen Tatverdächtigen mit zur Wache nach Ratingen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell