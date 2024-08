Polizei Mettmann

POL-ME: Sperrmüll in Flammen - die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung - Hilden - 2408

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Montag, 12. August 2024, wurde die Polizei zu einem Brand neben einem Wohnhaus in Hilden gerufen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus.

Das war bei dem Einsatz nach derzeitigen Kenntnissen geschehen:

Um circa 4 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Brand an einem Wohnhaus an der Forststraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten sie brennenden Sperrmüll in einem Kellerschacht neben dem Haus fest. Kurzerhand konnten sie unter Zuhilfenahme von Feuerlöschern den Brand löschen. Später eingetroffene Kräfte der Feuerwehr Hilden nahmen Nachlöscharbeiten vor.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch wurde das Gebäude leicht beschädigt. Zudem wurde der Sperrmüll, darunter ein Rollstuhl und ein Bettgestell, zerstört.

Die Polizei geht aufgrund der aktuellen Beweislage von schwerer Brandstiftung aus und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen. Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 / 898 - 6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell