Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach Unfallflucht, Einbruchsversuch und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Öhringen: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines weißen Seats beschädigte am Freitagvormittag in Öhringen einen geparkten Audi und fuhr dann einfach davon, ohne den Unfall der Polizei zu melden. Gegen 10.30 Uhr stand der Audi am Fahrbahnrand der Golbergstraße, als der weiße Seat mitsamt Anhänger die Straße entlangfuhr. Das Gespann blieb am Spiegel des Audis hängen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da die Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs oder des Anhängers nicht bekannt sind, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben dazu machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Künzelsau-Gaisbach: Einbruch in Garage gescheitert - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte in der Silvesternacht in eine Garage in Künzelsau-Gaisbach einzubrechen. Zwischen 1 Uhr und 6 Uhr des Neujahrstages versuchte die unbekannte Person gewaltsam eine hölzerne Garagentür in der Dahlienstraße zu öffnen, schaffte es aber nicht in das Gebäude einzudringen. Dabei entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau-Gaisbach: Mann bei vermeintlicher Taxifahrt verletzt

Ein 35-Jähriger wurde am 28. Dezember von Unbekannten verprügelt. Der Mann war in den frühen Morgenstunden nach einem Barbesuch in Künzelsau in ein mit drei Personen besetztes Auto gestiegen, welches er für ein Taxi hielt. Auf der Fahrt wurde der 35-Jährige von zwei männlichen Mittfahrern aus unbekannten Gründen geschlagen. Das Auto fuhr bis in die Dieselstraße nach Gaisbach, wo das Fahrzeug gegen 5.30 Uhr anhielt und der 35-Jährige aus dem Auto gezerrt wurde. Er erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrzeug fuhr daraufhin weiter. Ob es sich bei dem Auto wirklich um ein Taxi handelte, ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Auto oder den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell