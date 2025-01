Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2025 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis Bad Mergentheim/B19: Nach Vorfahrtsverletzung, vier Personen verletzt

Heilbronn (ots)

Am Samstagnachmittag, kam es gegen 14 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall auf der B19 von Stuppach in Richtung Bad Mergentheim, Einmündung K2877. Die 71-Jahre alte Lenkerin eines Pkw Toyota übersah an der Einmündung den vorfahrtsberechtigten Pkw Audi einer Familie. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahr-zeugen. Durch die Kollission wurde noch ein drittes Fahrzeug, ein Opel, in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde die Toyota-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Drei Insassen aus dem Audi wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 15:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell