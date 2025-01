Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Donnerstagmorgen in Königshofen erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Ein 68-Jähriger befuhr gegen 10 Uhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Unterbalbach, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem entgegenkommenden BMW zusammenstieß. Hierbei wurde der 68-jährige Fahrer des Jaguars wie auch die 29-jährige Fahrerin des BMW und deren 48-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Bei dem Aufprall lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus, welche anschließend abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beider Fahrzeuge wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug kommt ins Schleudern und baut Verkehrsunfall Aufgrund einer rutschigen Fahrbahn kam am Donnerstagnachmittag ein Porsche auf der Autobahn 81 ins Schleudern und baute einen Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer des Porsches befuhr zunächst die Mittlere Spur in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Solarparks Dittwar setzte er zum Überholvorgang an und kam vermutlich aufgrund von Schneematsch auf der Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kollidierte er mit einem vorausfahrenden Hyundai, schleuderte weiter gegen die Mittelleitplanke und anschließend über die gesamte Fahrbahn gegen die rechte Leitplanke. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Standstreifen zum Stillstand und waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Porsche leichtverletzt. An der Leitplanke und den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell