POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Künzelsau: Lkw beschädigt Hausfassade

Zwischen Silvester und Neujahr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Lkw eine Hausfassade in Niedernhall. Vermutlich war das Fahrzeug beim Abbiegen im Rathausgäßle an dem Gebäude hängen geblieben und hatte so den Schaden verursacht. Der Verantwortliche meldete den Schaden weder der Polizei noch dem Hausbesitzer, sondern fuhr einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Pkw prallt gegen Baum

Am Donnerstagabend kam es auf einem Feldweg in der Nähe von Bretzfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-Jähriger Autofahrer seine Fahrt an einem Baum beendete. Verletzt wurde dieser hierbei glücklicherweise nicht. Der junge Mann hatte auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen den einzigen Baum. Das Fahrzeug trug einen wirtschaftlichen Totalschaden davon und musste abgeschleppt werden.

