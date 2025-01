Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Korrektur zu gestriger Pressemitteilung, Zeugenaufrufe nach Unfallflucht und Hundediebstahl

Heilbronn (ots)

KORREKTUR zur Pressemeldung vom 2. Januar: Adelsheim: Böllerwerfer an der JVA Entgegen unserer ersten Meldung wurden die Kameras an der JVA Adelsheim nicht durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern beschädigt. Die Kameras konnten schließlich wieder in Betrieb genommen werden.

Billigheim: Diebstahl eines Jack Russell Terriers - Wer kann Hinweise geben? Zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Aussiedlerhof in Billigheim. Ein Unbekannter entwendete aus einem Hundezwinger einen Terrier und verschwand mit dem Tier in die Nacht. Der Hund ist männlich und hat ein schwarz-weißes Fell. Die Pfoten und der Hinterkopf des Hundes sind weiß. Hinweise auf den Täter sind bislang keine bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder zum Verbleib des Hundes geben können, werden von der Polizei gebeten, sich beim Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

Obrigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Neujahrsvormittag in Obrigheim einen geparkten Hyundai und machte sich anschließend ohne den Unfall zu melden aus dem Staub. Die Besitzerin des Autos parkte ihren Wagen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Hauptstraße. Gegen 12.30 Uhr bemerkte sie den Schaden an der hinteren Stoßstange ihres Hyundais, den die Polizei mit rund 5.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, diese telefonisch unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell