POL-BO: Jüdische Gedenktafel und Mauer bei Unfallflucht in Herne beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Montagmorgen, 5. Februar, ist es in Herne-Eickel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einer Mauer und beschädigte eine jüdische Gedenktafel. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 8.50 Uhr informierten Zeugen die Polizei über einen Verkehrsunfall an der Langekampstraße 48 in Herne. Dort müsse jemand gegen eine Mauer am ehemaligen Standort der Synagoge gefahren sein, infolgedessen auch eine dort angebrachte jüdische Gedenktafel sowie eine Infotafel beschädigt wurden. Ein Verursacher sei jedoch nicht vor Ort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Einsatzkräfte breite Reifenspuren an der Unfallörtlichkeit fest, die vermutlich von einem schweren Fahrzeug stammen.

Ermittler des Staatsschutzes erschienen ebenfalls an der Örtlichkeit. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keinerlei Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor.

Aufgrund der Spurenlage und des Schadens ist von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auszugehen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell