Polizei Bochum

POL-BO: Verdacht auf Drogenhandel - 20-Jähriger vorläufig festgenommen

Witten (ots)

Wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln haben Zivilbeamte des Einsatztrupps in Witten am Samstagabend, 3. Februar, einen 20-jährigen Wittener vorläufig festgenommen.

Gegen 20.40 Uhr waren die Polizisten auf der Ardeystraße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten die Beamten den Pkw eines 20-jährigen Witteners an. Bei der Kontrolle des Mannes nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Marihuana-Geruch wahr - und wurden im Inneren des Fahrzeugs schnell fündig. Unter Fahrersitz, Beifahrersitz und im Kofferraum fanden die Zivilbeamten eine Box und mehrere Plastiktüten mit offensichtlichen Betäubungsmitteln. Zudem hatte der Mann eine Feinwaage und eine größere Summe Bargeld in kleiner Stückelung dabei.

Der Wittener wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats dauern an.

