Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 27. Dezember und dem Morgen des 2. Januar gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Bad Rappenau ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob beziehungsweise was gestohlen wurde, ist bislang noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 zu melden.

Beilstein: Täter dringen in Einfamilienhaus ein - Wer hat etwas gesehen?

Ein Einfamilienhaus in der Fleiner Straße in Beilstein wurde zwischen dem Nachmittag des 1. Januar und dem frühen Abend des 2. Januar Schauplatz eines Einbruchs. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde keine Beute gemacht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 zu melden.

Erlenbach/ Bundesstraße 39: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine stationäre Kontrollstelle an der Abfahrt der Bundesstraße 39 zur Landesstraße 1101 (Abfahrt Weinsberg/ Erlenbach) eingerichtet. Gegen 23.50 Uhr am Donnerstag wurde der 28-jährige Fahrer eines Mercedes Benz in diesem Zusammenhang einer Kontrolle unterzogen. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen die Beamten Marihuanageruch wahr, weshalb der Fahrer weiteren Tests unterzogen wurde, die den Verdacht auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung erhärteten. Ein letztlich durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht, er verlief positiv auf THC und Kokain. Bei dem jungen Mann wurde im weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm vorübergehend untersagt.

Heilbronn: Unfall im Kreuzungsbereich - Unfallbeteiligter gesucht

Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Saarlandstraße mit der Römer-/ Neckargartacher Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Heilbronn-Böckingen. Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Nissan aus Frankenbach kommend in Richtung Heilbronn. An besagter Kreuzung geriet die Frau mit ihrem Pkw trotz rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich und touchierte hierbei einen entgegenkommenden roten Pkw, welcher von der Saarlandstraße nach links in die Neckargartacher Straße abbiegen wollte. Die Nissan-Fahrerin stieß anschließend noch mit einem Verkehrszeichen zusammen und kam letztlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfallgeschehens sind noch im Gange. Der Sachschaden am Nissan wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt.

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und dem bislang unbekannten roten Pkw. Hinweise werden unter 07131 204060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell