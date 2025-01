POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: BMW-Fahrerin biegt falsch ab

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Bislang unbekannte Täter drangen zwischen dem 27. Dezember und dem Morgen des 2. Januar gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Bad Rappenau ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob beziehungsweise was ...

mehr