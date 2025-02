LPI-NDH: Türschloss verklebt

Esperstedt (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall am Donnerstag im Kyffhäuserkreis. Ein Autofahrer befuhr gegen 16 Uhr die Straße aus Richtung Esperstedt kommend in Fahrtrichtung Udersleben, als er von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr in einen Graben. Bei dem Unfall wurde das Auto sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

