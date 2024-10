Polizei Dortmund

POL-DO: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Polizei fahndet mit Lichtbildern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0904

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am 2. August 2024 um 20:29 Uhr Zugang zu einem Kiosk am Körner Hellweg 142 in Dortmund-Körne. Dabei verwendeten sie ein Messer, um über ein Netzgitter in den Geschäftsraum einzudringen.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

-männlich

-schlanke Statur

-graues T-Shirt

-schwarze Hose

-dunkle Nike Badelatschen

-Mundschutz mit BvB-Logo

Person 2:

-männlich

-schlanke Statur

-dunkle Haare

-blaues T-Shirt

-schwarze Hose

-Umhänge- bzw. Bauchtasche

Hier finden Sie die Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/147540

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

