POL-DO: Reifen mehrerer Fahrzeuge während Fußballspiel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0898 Am vergangenen Sonntag (29.09.) kam es in der Innenstadt zu einem Raub, bei dem eine 70-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 3 Uhr hielt sich eine 70-jährige Dortmunderin in der Innenstadt auf. Dort wurde sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen, die ihr zunächst Komplimente machte. Anschließend lief ihr der Mann bis in die Adlerstraße ...

mehr