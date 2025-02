Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Heringen (ots)

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Ortslage Heringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeug die Riethgartenstraße befuhr, in der Folge ein abgestelltes Fahrzeug rammte und sich dann von der Unfallstelle entfernte. Da sich der Zeuge das Kennzeichen merkte, konnte die Polizei den 91-jährigen Fahrer an der Halteradresse antreffen. Auf Grund des verursachten Fremdschadens( etwa 2000,- Euro) und der im Rahmen der Ermittlungen festgestellten altersbedingten Einschränkungen des betagten Mannes, welche ein sicheres Führen des Kraftfahrzeuges zweifelhaft erscheinen lassen, erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

