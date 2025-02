Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer getöteten männlichen Person

Eichsfeld (ots)

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr am Samstag, 08.02.2025 gegen 20:20 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Worbis kommend in Richtung Breitenbach. Am Ortseingang Breitenbach kam der Fahrer, aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Der 17-jährige Beifahrer wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde der Fahrer mit schwersten Verletzungen in das Helios-Klinikum nach Erfurt verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreisstraße war mehrerere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell