POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots) - Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurde im Wörther Hallenbad im Umkleidebereich der Sauna ein Smartphone entwendet. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein Kontakt aufzunehmen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271 9221-0 piwoerth@polizei.rlp.de https://s.rlp.de/XJAmi Pressemeldungen der Polizei ...

mehr