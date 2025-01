Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlangenlinien gefahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

B38 - Dörrenbach (ots)

Am 02.01.25, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der B 38 zwischen Bad Bergzabern und Oberotterbach zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer eines schwarzen Pkw Opel Astra fuhr aus einem Mitfahrerparkplatz bei Oberotterbach auf die B 38 ohne die Vorfahrt eines in Richtung Schweigen-Rechtenbach fahrenden Ehepaares zu beachten, sodass diese auf die Gegenfahrbahn ausweichen mussten. Anschließend sei der Opel-Fahrer in Schlangenlinien weiter in Richtung Schweigen-Rechtenbach gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen. In der S-Kurve am Ortseingang Oberotterbach habe der Fahrzeugführer einen weiteren Pkw-Fahrer gefährdet.

Eine Fahndung nach dem Verursacher verlief negativ. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

