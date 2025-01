POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Annweiler am Trifels (ots) - Am 20.12.2024, in der Zeit von 13-18 Uhr entwendeten unbekannte Täter Möbelstücke, welche vor der Haustür in der Spitalstr. 13 in Annweiler am Trifels abgestellt worden waren. Bei den Möbelstücken handelt es sich um zwei kleine weiße Schränkchen und zwei weiße Stühle. Diese waren in Abwesenheit der Eigentümerin dort abgestellt worden. Bei ihrer Rückkehr jedoch nicht mehr vor Ort. ...

mehr