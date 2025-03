Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: An Kreuzung mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Eine 65 Jahre alte Fahrerin ist am Dienstag (18.03.2025) mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 65-Jährige fuhr gegen 15.00 Uhr mit ihrem Dacia in der Wildbader Straße. An der Kreuzung zur König-Karl-Straße stieß sie mit der von links kommenden Stadtbahn der Linie U19 zusammen, die Richtung Daimlerplatz fuhr. In der Bahn verletzte sich ein 55 Jahre alter weiblicher Fahrgast leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 45.000 Euro.

