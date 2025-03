POL-S: Betrüger erbeuten 160.000 Euro - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Eine 65 Jahre alte Fahrerin ist am Dienstag (18.03.2025) mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 65-Jährige fuhr gegen 15.00 Uhr mit ihrem Dacia in der Wildbader Straße. An der Kreuzung zur König-Karl-Straße stieß sie mit der von links kommenden Stadtbahn der Linie U19 zusammen, die Richtung Daimlerplatz fuhr. In der Bahn verletzte sich ein 55 Jahre alter weiblicher Fahrgast ...

