Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung vor Karaoke Bar- Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am 16.02.2025 berichten wir über eine Körperverletzung vor einer Karaokebar in der Grenzstraße in Wilhelmshaven: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5971920

Im Rahmen der Ermittlungen und aus den Vernehmungen heraus ergaben sich Hinweise darauf, dass das Opfer von insgesamt sieben Beschuldigten zu Boden gebracht und dort getreten wurde. Die Polizei konnte einen 19-jährigen Beschuldigten ermitteln, acht weitere sind bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall vom 16.02.2025, gegen 3:20 Uhr in der Grenzstraße, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell